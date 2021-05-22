Байден встретится с родными Флойда в годовщину его смерти

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Американский президент Джо Байден во вторник, 25 мая, проведёт встречу с семьёй убитого полицейскими Джорджа Флойда. Мероприятие состоится в годовщину смерти афроамериканца. Об этом за день до встречи сообщили представители Белого дома, передаёт телеканал CNN.

Информация о времени, месте и формате встречи пока не раскрывается .

Флойда убили 25 мая 2020 года. Это произошло в ходе задержания на территории Миннеанаполиса. Один из полицейских, арестовывавших Флойда по подозрению в использовании фальшивых купюр (ранее его уже арестовывали за кражу и хранение наркотиков), сильно придавил коленом его шею. В таком положении правоохранитель продержал подозреваемого восемь минут. Флойд говорил, что не может дышать, но полицейский не обращал на это внимания. Задержанный умер в больнице. Как потом, после вскрытия тела убитого, заявили врачи, американец незадолго до смерти употреблял наркотики. Также была диагностирована интоксикация фентанилом, что в совокупности способствовало летальному исходу, хотя и не явилось его причиной.

Смерть Флойда вызвала большой общественный резонанс. На территории большого количества государств стартовали акции протеста против расизма и полицейского беспредела. В США, а также в некоторых других странах начались массовые беспорядки по лозунгом Black Lives Matter.

Ранее присяжные в суде Миннеаполиса признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда по всем трём пунктам обвинения.