Байден в обращении к конгрессу четыре раза упомянул Путина

Фото: Jacqueline Martin/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Ежегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу о положении дел в стране и мире содержит четыре упоминания его российского коллеги Владимира Путина. При этом Россия или Российская Федерация вообще не упоминается, сообщает РИА Новости.

Агентство сослалось на текст речи американского президента, который распространили перед началом выступления Байдена.

Хозяин Белого дома обращение к конгрессу начал с заверений, что США едины в поддержке Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо. Украинский конфликт он назвал «испытанием на века» — как непосредственно для США, так и для всего мира.

Ранее стало известно, что только 41% американцев одобряет работу Джо Байдена, это близко к его минимальным значениям. 65% граждан страны считают, что Белый дом ведет США в неверном направлении, об этом говорят результаты опроса, который провели агентство Reuters и социологическая служба Ipsos в преддверии ежегодного выступления президента перед конгрессом.