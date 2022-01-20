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Байден счёл глупым вопрос прессы о своём взаимодействии с Путиным

03:59, 21 января 2022
Байден счёл глупым вопрос прессы о своём взаимодействии с Путиным Джо Байден Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press
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Президент США Джо Байден во время мероприятия откровенно негативно отреагировал на один из заданных ему вопросов. По его мнению, спрашивать о том, как выстраивается взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным, просто глупо. Слова Байдена приводит РИА Новости.

По имеющимся данным, после завершения одного из мероприятий журналистка телеканала Fox News выкрикнула с места реплику, в рамках которой спросила: «Почему вы ждёте, пока Путин сделает первый шаг, сэр?»

К какому именно информационному сюжету относился данный вопрос, не уточняется.

До чего же глупый вопрос, — ответил Байден.

Ранее сообщалось, что Джо Байден ответил на вопрос, почему 48% опрошенных американцев сомневаются, что он психически здоров. Ранее подобный опрос провела компания Morning Consult. По его словам, он не знает, почему американцы думают именно так.

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