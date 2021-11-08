Байден рассказал, что выполнил данное Путину обещание

Президент США Джо Байден заявил о том, что он выполнил обещание, которое дал своему российскому коллеге Владимиру Путину ловить хакеров по всему миру. Слова американского лидера проводит Белый дом.

Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности. Мы это сделали сегодня, — сказал Байден.

Заявление главы государства было опубликовано после того, как стало известно о том, что США предъявили обвинение в кибермошенничестве гражданину РФ Евгению Полянскому и украинцу Ярославу Васинскому.

Мы используем всю мощь федерального правительства, чтобы помешать злонамеренной киберактивности и преступникам, чтобы укрепить защиту в нашей стране, бороться со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания выкупа, и используем международное сотрудничество для того, чтобы разрушить экосистему вымогательства и бороться с убежищами преступников, которые используют программы-вымогатели, — заявил Джо Байден.

По словам главы государства, сделать предстоит ещё многое, однако важные шаги для укрепления критически важной инфраструктуры Америка сделал. Байден подчеркнул, что администрация президента продолжит использовать все доступные инструменты для защиты американцев и их интересов от киберугроз.

Ранее сообщалось, что власти США намерены предъявить обвинения, связанные с кибервымогательствами, россиянину и гражданину Украины. Их подозревают в членстве в хакерской группировке REvil.