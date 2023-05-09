Байден продлил на год действие режима санкций против Сирии Белый дом: Байден продлил на год действие режима санкций против Сирии

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден принял решение продлить на один год действие односторонних санкций в отношении Сирии, говорится на официальном сайте Белого дома. Это касается указа от 11 мая 2004 года, который позволяет администрации США вводить ограничения против Сирии, включая блокировку активов физических и юридических лиц и ограничения на экспорт товаров и услуг в Сирию.

Байден считает, что действия сирийского правительства продолжают представлять угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США. В связи с этим он решил, что санкции должны оставаться в силе после 11 мая 2023 года. Президент США обвинил сирийские власти в нарушении прав человека и ведении войны против своего народа.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не стремятся к столкновению с Россией на сирийской территории. Таким образом представитель пресс-службы Пентагона Патрик Райдер отреагировав на статью в The Wall Street Journal о возросшем количестве инцидентов с участием российских и американских самолетов в небе над Сирией.

Ранее американская газета Washington Post сообщила о том, что военная разведка Украины планировала тайные атаки на российские силы в Сирии с целью вынудить Москву перебросить туда войска из зоны СВО. В своей публикации издание ссылается на данные слитых документов разведки США.