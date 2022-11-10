Байден призвал проверить Маска на сотрудничество с иностранцами Президент США Байден: Маска необходимо проверить на сотрудничество с другими странами

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Американского предпринимателя Илона Маска могут проверить на предмет характера связей с другими странами. К этому призвал президент США Джо Байден. Он заявил о необходимости выяснить, не делает ли Маск «что-то неподобающее». Слова политика приводит РИА Новости.

Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет. Я предлагаю, что на это стоит посмотреть, — сказал Байден.

Ранее Илон Маск заявил, что приобретенный им Twitter в ближайшее время будет «делать много глупостей». По его словам, сохранится то, что работает, и изменится то, что не работает.

Также стало известно, что Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным. Пользователям будет предоставлен бесплатный лимит времени, который можно провести в соцсети, после чего сайт предложит оплатить подписку. Нововведение пока находится на стадии изучения: команда должна решить, все ли пользователи будут платить за использование платформы, а также как реализовать задумку бизнесмена.