Маск может сделать доступ в Twitter платным

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным, сообщает портал Platformer со ссылкой на источники. По его данным, пользователям будет предоставлен бесплатный лимит времени, который можно провести в соцсети, после чего сайт предложит оплатить подписку.

По информации портала, Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали план по внедрению системы оплаты в конце октября. Отмечается, что нововведение пока находится на стадии изучения: команда должна решить, все ли пользователи будут платить за использование платформы, а также как реализовать задумку бизнесмена.

В настоящее время деятельность разработчиков, по информации портала, сконцентрирована на инициативе Маска по взиманию $8 в месяц за подтверждение подлинности учетной записи в соцсети. Предполагается, что после верификации рядом с ником пользователя появится значок голубого цвета. Предприниматель считает, что такая опция поможет бороться с ботами и сократит количество рекламы на платформе, а также обеспечит приоритет учетной записи в поисковой выдаче или при отображении ответов к постам.

Ранее ежедневный прирост пользователей Twitter достиг рекордных 20%. Это произошло за первую неделю владения платформой Маском.