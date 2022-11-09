Илон Маск пообещал «много глупостей» в Twitter в ближайшее время

Фото: Piero Nigro / Alto Press/Global Look Press

Профиль Илона Маска в Твиттере

Предприниматель Илон Маск заявил, что приобретенный им Twitter в ближайшее время будет «делать много глупостей». По его словам, сохранится то, что работает, и изменится то, что не работает.

Обратите внимание, что Twitter будет делать много глупостей в ближайшие месяцы. Мы сохраним то, что работает, и изменим то, что не работает, — сказал Маск.

Бизнесмен добавил, что принимает жалобы на работу соцсети.

Ранее стало известно, что Маск рассматривает возможность сделать доступ к Twitter платным. Пользователям будет предоставлен бесплатный лимит времени, который можно провести в соцсети, после чего сайт предложит оплатить подписку. Нововведение пока находится на стадии изучения: команда должна решить, все ли пользователи будут платить за использование платформы, а также как реализовать задумку бизнесмена.

Сейчас деятельность разработчиков сконцентрирована на инициативе Маска по взиманию $8 в месяц за подтверждение подлинности учетной записи в соцсети. Предполагается, что после верификации рядом с ником пользователя появится значок голубого цвета. Предприниматель считает, что такая опция поможет бороться с ботами и сократит количество рекламы на платформе. Тем временем ежедневный прирост пользователей Twitter достиг рекордных 20%. Это произошло за первую неделю владения платформой Маском.