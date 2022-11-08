Прирост новых пользователей Twitter побил рекорд Verge: прирост пользователей «Twitter» достиг рекордных 20%

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Ежедневный прирост пользователей Twitter достиг рекордных 20%, передает Verge со ссылкой на внутренний документ компании. Это произошло за первую неделю владения платформой американским предпринимателем Илоном Маском.

Согласно F.A.Q., Twitter добавил более 15 миллионов mDAU, «превысив отметку в четверть миллиарда» с конца второго квартала, когда он перестал публиковать финансовые отчеты как публичная компания, — говорится в сообщении.

Позднее Маск также подтвердил, что число пользователей Twitter достигло исторического максимума. Он шутливо выразил надежду на то, что от такого наплыва аудитории «серверы не расплавятся».

26 октября бизнесмен обновил описание своего профиля в социальной сети. Он указал, что является «главным по твитам». 28 октября Маск принял руководство Twitter. После этого он объявил о планах сократить штат компании. Из 7,5 тысячи работников под сокращение могли попасть порядка 3,7 тысячи. Тех, кто будет уволен, Маск обещал лично известить об этом. Оставшимся в компании сотрудникам должны запретить работать в удаленном режиме.

Позднее Маск назвал главную миссию Twitter. Соцсеть должна стать самым точным источником информации о мире, считает бизнесмен.