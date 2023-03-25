Байден оценил сближение России и КНР Байден назвал сильно преувеличенным сближение России и Китая

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая «сильно преувеличено». Запад формирует альянсы значительно успешнее, отметил он на пресс-конференции в Канаде, сообщает РИА Новости.

Хозяина Белого дома попросили прокомментировать недавнюю встречу в Москве лидеров России и КНР.

Какие обязательства они взяли на себя в экономическом плане?... Торговля выросла в сравнении с чем? — ответил вопросами Байден.

Он добавил, что к Пекину и Москве он не относится легкомысленно, однако, говоря о союзе этих двух столиц «мы сильно преувеличиваем».

Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию... И они ничего еще не сделали. Это не значит, что они не сделают, но пока нет, — пояснил свою мысль президент США.

Он считает, что коалиции формируются на Западе. Байден привел в пример QUAD, AUKUS, альянс Японии, США и Южной Кореи, и призвал «на все смотреть в перспективе».

Ранее сообщалось, что совместные разработки в сфере электроники могут стать самой перспективной сферой партнерства России и Китая, согласно результатам опроса РТУ МИРЭА. Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж отметил, что совместная работа России и Китая даст возможность двум странам стать технологически суверенными государствами.