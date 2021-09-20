Байден объяснил, почему назвал Путина «убийцей»

Президент США Джо Байден объяснил причины резкого высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина вопросом интервьюера, который вынудил его ответить либо «да», либо «нет». В ходе диалога глава Белого дома назвал президента РФ «убийцей». Об этом сообщает ABC News со ссылкой на новую книгу журналиста Боба Вудворда.

Мне задали вопрос. Я ответил. Это было интервью совсем на другую тему, — объяснил Байден свои слова в разговоре с Путиным, утверждается в книге.

Вудворд сказал, что глава США позвонил президенту РФ сразу после скандального интервью. Также Байден предложил Путину встретиться лично.

В марте 2021 года Байден в интервью ABC News назвал Путина «убийцей». Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия (имеется в виду так называемое вмешательство в выборы-2020). Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит».

Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги в ходе встречи с общественностью Крыма и Севастополя, которая прошла в формате видеоконференции. Он пожелал Байдену здоровья, отметив, что говорит это без иронии, и подчеркнул: «кто обзывается — тот сам так называется».