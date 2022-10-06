Байден непечатно выругался во включенный микрофон

Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в очередной раз угодил в неловкую ситуацию. В ходе общения с чиновником во Флориде американский лидер непечатно выругался во включенный микрофон. Их разговор попал на трансляцию американских телеканалов.

С чиновником Байден обменялся репликами после выступления о том, какие меры принимают власти для помощи пострадавшим от урагана «Иан».

Никому не одолеть Байдена, — заявил президент мэру Форт Мэйерс Бич Рэю Мерфи.

При этом он использовал ругательство.

Джо Байден собирается в 2024 году вновь участвовать в выборах президента США. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Сам Байден уже говорил, что у него есть намерение участвовать в президентских выборах, однако он утверждал, что еще не принял окончательное решение и собирается это сделать в будущем году.

Ранее американцы обеспокоились состоянием президента США Джо Байдена во время рабочей поездки в Пуэрто-Рико. Поводом послужило видео, на котором заметно, как американский лидер по пути к трибуне останавливается, смотрит в пол, ищет что-то взглядом и растерянно озирается по сторонам.