В США испугались за состояние Байдена после кадров из Пуэрто-Рико Президент США Байден напугал американцев потерянным состоянием в Пуэрто-Рико

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американские пользователи Twitter обеспокоились состоянием президента США Джо Байдена во время рабочей поездки в Пуэрто-Рико. Поводом послужило видео, опубликованное в аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC), на котором заметно, как американский лидер по пути к трибуне останавливается, смотрит в пол, ищет что-то взглядом и растерянно озирается по сторонам. В комментарии к видео пользователи поинтересовались, все ли у Байдена в порядке.

Переживаю за него. С таким графиком и нагрузкой ему, наверно, очень тяжело. Он выдержит? — спросил один из пользователей.

Комментаторы также отмечают, что все «это выглядит серьезно», а лицо Байдена выражает состояние крайнего замешательства. Некоторые советуют американскому лидеру больше отдыхать и добавляют, что эта работа не для него.

Ранее стало известно, что Байден с супругой Джилл посетят Пуэрто-Рико и Флориду, пострадавшие от ураганов «Фиона» и «Иэн».

Ураган «Фиона» 18 сентября обрушился на юго-восточное побережье государства Пуэрто-Рико, ассоциированного с США. По данным СМИ, без электричества там остались порядка 1,3 млн домов и предприятий.

Ураган четвертой категории «Иэн» ударил по побережью Флориды в минувшую среду, 28 сентября. По словам губернатора штата Рона Десантиса, для восстановления всего разрушенного потребуются годы. До настоящего времени без электричества остаются более 1,1 млн потребителей. Число жертв «Иэна» в настоящий момент оценивается в 77 человек. По словам самого Байдена, этот ураган стал едва ли не самым разрушительным за всю историю США.