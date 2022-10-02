Байден посетит пострадавшие от ураганов Флориду и Пуэрто-Рико Байден с супругой посетят пострадавшие от ураганов Флориду и Пуэрто-Рико

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден с супругой Джилл на будущей неделе планирует посетить Пуэрто-Рико и Флориду, пострадавшие от ураганов «Фиона» и «Иэн». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Визиты намечены на 3 и 5 октября соответственно.

В понедельник, 3 октября, президент и первая леди отправятся в Пуэрто-Рико. В среду, 5 октября, <...> они посетят Флориду, — говорится в сообщении.

Ураган «Фиона» 18 сентября обрушился на юго-восточное побережье государства Пуэрто-Рико, ассоциированного с США. По данным СМИ, без электричества там остались порядка 1,3 млн домов и предприятий.

Ураган четвертой категории «Иэн» ударил по побережью Флориды в минувшую среду, 28 сентября. По словам губернатора штата Рона Десантиса, для восстановления всего разрушенного потребуются годы. До настоящего времени без электричества остаются более 1,1 млн потребителей. Число жертв «Иэна» в настоящий момент оценивается в 77 человек. По словам самого Байдена, этот ураган стал едва ли не самым разрушительным за всю историю США.

Ранее также сообщалось, что Куба полностью осталась без электроснабжения. Генерирующая система острова прекратила свою работу после прохождения урагана «Иэн». Сбой подключения произошел на западе, востоке и в центральной части острова.

Запуск американского космического корабля Crew Dragon был перенесен на сутки из-за надвигающегося на штат Флорида урагана «Иэн». На этом корабле в рамках миссии Crew-5 на Международную космическую станцию (МКС) должна отправиться российская космонавтка Анна Кикина.