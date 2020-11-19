Байден хочет выгнать Россию с «заднего двора» США

За годы жёстких американских санкций против Венесуэлы Москва смогла существенно нарастить влияние на режим президента Николаса Мадуро, констатируют в США. Вопреки надеждам Вашингтона, нефтяное эмбарго не привело к смене власти в Боливарианской Республике, так как её лидеры быстро нашли выход в союзничестве с Китаем, Россией и Ираном. Но ситуация может измениться при новом главе Белого дома Джо Байдене, который обещает более тонкий подход к соседям США в Латинской Америке.

Соединённые Штаты наложили нефтяное эмбарго на Венесуэлу после неудачной попытки Хуана Гуайдо сместить Николаса Мадуро с поста президента республики в 2019 году. Тогда в Вашингтоне надеялись, что лишившись главного источника дохода, венесуэльский режим быстро падёт, Гуайдо наконец придёт к власти и санкции с обновлённой, уже демократической страны можно будет снять. На деле ограничения на поставки нефти только укрепили власть Мадуро, констатировали аналитики портала Oil Price.

Каракас нашёл покупателей для своих энергоносителей сначала в Китае, а затем в России и Иране. По данным издания Energy World, ссылающегося на доклады государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, в ноябре страна планирует загрузить в общей сложности 18 танкеров с нефтью для отправки за рубеж. Из них уже были загружены девять — с почти шестью миллионами баррелей на борту.

В условиях жёстких санкций зависимость Каракаса от помощи иностранных союзников заметно увеличилась. В обмен на списание долгов, кредиты и военных советников Москва получила доступ к нефтяным резервам Венесуэлы и серьёзный рычаг влияния на режим. В частности, речь идёт о долях в венесуэльских энергетических проектах, а также о залоговом праве на 49,9% нефтеперерабатывающей компании PDVSA Citgo.

Чтобы смягчить влияние американских санкций, Роснефть продала все свои активы в Венесуэле неназванной российской компании, контролируемой государством. Таким образом усилилась прямая связь между Кремлём и Каракасом. А Роснефть была защищена от ассоциаций с токсичным латиноамериканским режимом.

Социалистическая Венесуэла, наряду с Кубой и Никарагуа, считается оплотом России в Латинской и Центральной Америке. Соединённые Штаты, в то же время, называют эти территории своим «задним двором» и в годы холодной войны потратили немало усилий на то, чтобы установить на соседнем континенте лояльные себе режимы. Поэтому на усиление контактов Москвы и Каракаса там смотрят с озабоченностью. Противники уходящего президента Дональда Трампа открыто называют сложившуюся ситуацию его ошибкой и призывают нового американского лидера изменить подход к Венесуэле.

SMG/Global Look Press

Скорее всего, следующий глава Белого дома так и сделает. Бывший советник вице-президента Джо Байдена Хуан Гонсалес писал в июле, что в случае избрания тот введёт «умные» санкции, которые поддержат демократические устремления венесуэльского народа, но не скажутся на его благосостоянии.

Конечная цель США на Кубе и в Венесуэле должна заключаться в побуждении их к демократическим изменениям, — подчёркивает Гонсалес. — Поэтому президент Байден предоставит венесуэльцам статус временной защиты в США, предпримет серьёзные шаги, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию, и поможет вернуть каждое пенни, украденное у венесуэльского народа, а также введёт умные санкции как часть международной стратегии по восстановлению демократии.

В 2015–2016 годах администрация Обамы — Байдена сняла часть торговых ограничений с Кубы, разрешила летать туда американским туристам, а также восстановила дипломатические отношения с Островом свободы. Но «оттепель» продлилась недолго. Дональд Трамп в попытке угодить кубинским эмигрантам во Флориде снова ввёл большую часть санкций. Что же касается Байдена, то стоит ожидать, что он вернётся к латиноамериканской политике Обамы. А это может означать послабление санкционного режима в отношении Венесуэлы.

В таком случае Россия, наряду с Китаем и Ираном, перестанет быть залогом выживания венесуэльского режима, и её влияние в регионе существенно снизится. В то же время вряд ли стоит ожидать, что Боливарианская Республика в одночасье переметнётся на сторону США. Скорее Мадуро, почувствовав относительную свободу, подобно белорусскому лидеру Александру Лукашенко, начнёт вести двойную игру, пытаясь угодить и Западу, и России, получая преференции с обеих сторон. И похоже, игра эта уже началась: Мадуро 8 ноября поздравил Байдена с победой на президентских выборах, в то время как российский лидер Владимир Путин не сделал этого до сих пор, ссылаясь на отсутствие окончательных результатов голосования.