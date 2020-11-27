16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Апелляционный суд США не принял иск Трампа по итогам выборов в Пенсильвании

21:48, 27 ноября 2020 14
Фото: Paul Weaver/Global Look Press

Апелляционный суд третьего округа США оставил без изменений решение окружного суда штата Пенсильвания, не принявшего к рассмотрению иск штаба действующего президента Дональда Трампа. Представители штаба требовали отменить подсчёт бюллетений проголосовавших по почте избирателей.

Обвинения требуют конкретных утверждений, а затем доказательств. У нас нет ни того, ни другого. Штаб также не имеет права на судебный запрет, чтобы отменить сертификацию голосов в Пенсильвании. Иск штаба необоснован, — передаёт Reuters выдержку из судебного документа.

Окружной суд штата ранее также отказал представителям штаба действующего президента в возможности подачи повторного иска.

Как сообщал NEWS.ru, губернатор ключевого американского штата Пенсильвания Том Вулф заявил, что официально утвердил результаты президентских выборов в штате. Победителем он объявил демократа Джо Байдена.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитано, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позже. Однако на основании предварительных данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео