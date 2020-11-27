Апелляционный суд США не принял иск Трампа по итогам выборов в Пенсильвании

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78-летний демократ Джо Байден сможет стать президентом США, если докажет, что его возможная победа на выборах президента не была мошеннической. Об этом заявил действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Байден сможет войти в Белый дом в качестве президента, только если сможет доказать, что его смехотворные «80 млн голосов» не были получены нелегальным или мошенническим путём, — написал американский лидер...