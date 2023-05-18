Американский политик назвал США главной угрозой миру Киссинджер: США и Китай являются наибольшими угрозами миру

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наибольшую угрозу для мира в настоящее время представляют США и Китай. Такое мнение высказал в интервью изданию Economist бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер. В ходе беседы он задался вопросом, возможно ли для двух стран установить отношения, способствующие снижению опасности автономно возникающих конфликтов.

Если два президента встретятся <...> надеюсь, американский президент скажет: "Господин президент, крупнейшие опасности для мира сейчас — это мы двое. В том смысле, что у нас есть потенциал уничтожить человечество. Я думаю, нам следует договориться между собой, чтобы попытаться избежать такой ситуации, — сказал Киссинджер.

Ранее он предположил, что вторая холодная война окажется более опасной, чем первая. По его словам, противостояние развернется между США и КНР. Киссинджер отметил, что США и Китай обладают сопоставимыми экономическими ресурсами — и этого не было во время первой холодной войны.

В свою очередь председатель комитета палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер заявил, что президент США Джо Байден не предпринимает усилий для того, чтобы предотвратить третью мировую войну на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Он добавил, что Соединенные Штаты окажутся в максимальной опасности, начиная с выборов на Тайване в январе 2024 года.