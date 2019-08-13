https://static.news.ru/photo/63ff59f4-bdd7-11e9-a3a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: achpod/vk.com/Global Look Press

Телеканал MSNBC проиллюстрировал свой репортаж про взрыв на полигоне под Северодвинском фотографиями из Ачинска.

Ядерный взрыв в России показал попытку создания нового ракетного двигателя, — говорится в заголовке к новости .

Ведущая рассказывала зрителям о ЧП в посёлке Нёнокса, однако при этом на экране появился эффектный снимок другого происшествия.

Позднее недостоверную информацию с тем же фото разместил телеканал Al Jazeera.

Ранее News.ru писал, что взрыв в Северодвинске, вызвавший кратковременный всплеск радиации, обеспокоил мировое сообщество. Зарубежные СМИ спекулируют слухами, что за оружие Россия испытывала в момент инцидента, и насколько эта разработка опасна для окружающей среды. Часть обозревателей проводят параллели между происшествием в Северодвинске и чернобыльской катастрофой, называя это «признаком деградации» сложившейся системы власти.