Телеканал MSNBC проиллюстрировал свой репортаж про взрыв на полигоне под Северодвинском фотографиями из Ачинска.
Ядерный взрыв в России показал попытку создания нового ракетного двигателя, — говорится в заголовке к новости.
Ведущая рассказывала зрителям о ЧП в посёлке Нёнокса, однако при этом на экране появился эффектный снимок другого происшествия.
Позднее недостоверную информацию с тем же фото разместил телеканал Al Jazeera.
Ранее News.ru писал, что взрыв в Северодвинске, вызвавший кратковременный всплеск радиации, обеспокоил мировое сообщество. Зарубежные СМИ спекулируют слухами, что за оружие Россия испытывала в момент инцидента, и насколько эта разработка опасна для окружающей среды. Часть обозревателей проводят параллели между происшествием в Северодвинске и чернобыльской катастрофой, называя это «признаком деградации» сложившейся системы власти.