Сотрудники банка получили миллионные штрафы за переписку в WhatsApp FT: сотрудники Morgan Stanley получили миллионные штрафы за переписку в WhatsApp

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Американский банк Morgan Stanley оштрафовал сотрудников на суммы от нескольких тысяч до более чем миллиона долларов за ведение рабочей переписки в WhatsApp и других неразрешенных мессенджерах, сообщает газета Financial Times. Размер штрафов рассчитывался исходя из количества сообщений, должности и полученных ранее взысканий.

Год назад банк выплатил комиссиям по ценным бумагам и биржам и по срочной биржевой торговле $200 млн за использование сотрудниками неразрешенных мессенджеров, например WhatsApp и Signal.

Американские регуляторы требуют от банков обеспечения надлежащего хранения сообщений сотрудников, поэтому многие фирмы запрещают использовать мессенджеры, в которых есть функция автоматического удаления информации.

Четыре крупных банка США — Bank of America, JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo — в пятницу, 13 января, отчитались за четвертый квартал 2022 года. Согласно представленным данным, все они переживают не самые простые времена, поскольку экономическая нестабильность, снижение фондового рынка и резкое сокращение числа сделок негативно отражаются на их инвестиционных и трейдинговых подразделениях. В этой связи организации теряют доходы от комиссий за размещение ценных бумаг и посреднические услуги при сделках по слиянию и поглощению. Также в последнем квартале минувшего года большинству банков пришлось увеличить резервы на покрытие плохих кредитов.