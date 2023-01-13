Американские банки отчитались за 2022 год

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Четыре крупных банка США — Bank of America, JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo — в пятницу, 13 января, отчитались за четвертый квартал 2022 года. Согласно представленным данным, все они переживают не самые простые времена, поскольку экономическая нестабильность, снижение фондового рынка и резкое сокращение числа сделок негативно отражаются на их инвестиционных и трейдинговых подразделениях. В этой связи организации теряют доходы от комиссий за размещение ценных бумаг и посреднические услуги при сделках по слиянию и поглощению. Также в последнем квартале минувшего года большинству банков пришлось увеличить резервы на покрытие плохих кредитов.

При этом некоторые банки сумели перекрыть такие данные хорошими показателями других подразделений. В частности, речь идет о росте доходов от процентов по кредитам в условиях повышения ключевой ставки. Кроме того, ряд учреждений завершил квартал с сокращением прибыли, пишет «Коммерсант».

Так, выручка BofA за четвертый квартал выросла на 11% и составила $24,5 млрд. В свою очередь чистая прибыль увеличилась на 2% и достигла $7,1 млрд. Снижение доходов от комиссия на 50% в банке компенсировали хорошими результатами подразделения по розничному банкингу в условиях роста процентных ставок.

JPMorgan также завершил квартал с ростом выручки и прибыли на 17% и 6% соответственно, показав цифры $35,6 млрд в первом случае и $11 млрд во втором. Чистый доход по процентам в условиях роста ставки увеличился на 72% за квартал.

Что касается Citigroup, то там прибыль в четвертом квартале упала на 21% до отметки $2,5 млрд, но выручка выросла на 6% и достигла $18 млрд. В целом за 2022 год выручка банка также увеличилась на 5% и составила $75,3 млрд.

Wells Fargo также закончил квартал со снижением прибыли — и значительным: она упала в два раза, до показателя $2,8 млрд. Это связано в том числе со штрафом, который был назначен банку в декабре за незаконные комиссии по потребительским кредитам. Сумма штрафа составила $3,7 млрд.

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