Американские запасы нефти сократились за последнюю неделю

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Всего за неделю, с 16–22 января, запасы чёрного золота в США, по данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), сократились на 5,272 млн баррелей. При этом объёмы сырья на терминале в Кушинге снизились на 3,475 млн «бочек». В то же время резервы бензина увеличились на 3,058 млн баррелей, а дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, — на 1,398 млн баррелей.

Неделей ранее ведомство заявило о росте запаса нефти в США на 2,562 млн баррелей, бензина — на 1,129 млн баррелей, дистиллятов — на 0,816 млн баррелей при снижении запасов сырья на терминале в Кушинге на 4,285 млн баррелей.

Накануне стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе с середины января 2021 года превысила $55 за баррель впервые с февраля 2020-го на фоне ожидания сокращения поставок отечественного сырья, а также топлива из Саудовской Аравии.

План отгрузок углеводородов РФ из портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в феврале 2021-го показывает, что торговля со Старым Светом сократится на 1,74 млн тонн — до 4,3 млн тонн.

Как писал NEWS.ru, в России рухнули доходы от продажи нефти. Так, за первые 11 месяцев 2020 года показатели обрушились на 40,9% в сравнении с данными за январь — ноябрь 2019 года. За этот период с продажи чёрного золота РФ получила $66,391 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Цены на нефть обрушились в марте, когда сорвалась сделка по ограничению добычи ОПЕК+. Саудовская Аравия заявила об увеличении поставок нефти и начала ценовую войну. Стоимость марки Brent опускалась ниже отметки $20 за баррель.