Американские солдаты отравились антифризом, перепутав его с алкоголем

В Техасе 11 военнослужащих госпитализированы после того, как выпили антифриз. Они приняли незамерзающую жидкость за алкоголь.
Как сообщает Reuters, инцидент произошёл после завершения 10-дневных учений на базе Форт Блисс, во время которых солдатам запрещено выпивать. Источник не уточняет, каким образом военные могли перепутать антифриз и алкоголь. Однако в итоге 11 человек попали в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии.
Согласно имеющейся информации, солдаты употребляли это вещество, думая, что пьют алкогольный напиток. Правила армии и базы Форт Блисс запрещают употребление алкоголя во время полевых учений. Предварительные данные токсикологического исследования указывают на то, что солдаты отравились этиленгликолем, — говорится в заявлении базы.
Имена пострадавших не называются. Но известно, что среди них восемь рядовых, а также два сержанта и один прапорщик. Их товарищи сообщили, что вещество было приобретено солдатами в обход разрешённых каналов распределения продовольствия.
Стоит отметить, что хотя этиленгликоль и является веществом умеренной токсичности, его попадание в организм может привести к необратимым изменениям и смерти. В частности, он крайне негативно влияет на работу почек.
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