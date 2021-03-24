Американские СМИ объяснили, почему США перестали выигрывать войны

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Обозреватели американского портала National Review объяснили, почему в последние годы США стали проигрывать войны.

Как отметил автор публикации Лоуренс Корб, в военном плане Соединённые Штаты остаются одной из сильнейших стран мира, однако они готовятся покинуть Ирак и не способны повлиять на ситуацию в Афганистане. Главной причиной сложившейся ситуации эксперт назвал действия местных политиков. Так он отреагировал на более раннюю статью своего коллеги Бинга Уэста, где тот рассматривает этот вопрос. Обозреватель писал, что события во Вьетнаме начинались с надуманного повода. По его словам, своё наступление в Индокитае США начали после того, как Северный Вьетнам атаковал американский корабль в Тонкинском заливе.

Корб пояснил, что США поступили аналогичным образом и в отношении Ирака, необоснованно обвинив его в намерении создать оружие массового поражения, которое в итоге так и не обнаружили, а страна фактически была разрушена. При этом американская сторона установила контроль над местной нефтью, что скорее всего и было основной целью. Однако доход от продажи нефти поступает не в бюджет Соединённых Штатов, а делится между магнатами и частными военными предприятиями. Автор публикации уверен, США не могли одержать победу во вьетнамском, афганском и иракском конфликтах.

Подводя итоги, эксперт заявил, что военные силы страны уже не могут заниматься распространением демократии за пределами государства. Также, подчеркнул Корб, неясно, осталась ли она непосредственно в США.

Как писал NEWS.ru, глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла заявил, что Кабул не возражает против предложения Вашингтона о разделении полномочий с движением «Талибан» (запрещено в РФ), но добавил, что детали такого соглашения должны быть детально разработаны в ходе переговоров.