https://static.news.ru/photo/695aed5a-c304-11e9-a79f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Global Look Press

Жительница американского города Стерджис узнала о том, что беременна тройней, во время схваток.

Как сообщает телеканал KOTA-TV, когда Даннет Глитц почувствовала резкие боли в области поясницы, то решила, что беспокоят камни в почках. В больнице врачи сообщили женщине, что у неё начались схватки и у неё двойня.

Отмечается, что уже во время родов выяснилось, что она ждёт трёх малышей — мальчика и двух девочек. Каждый из младенцев при рождении весил около 1,8 кг, уточняет РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд. Счастливой матери семерых детей всего 31 год. Сообщалось, что семья проживает в другой стране, но рожать неизменно приезжает к заведующему Химкинским роддомом.