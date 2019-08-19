Жительница американского города Стерджис узнала о том, что беременна тройней, во время схваток.
Как сообщает телеканал KOTA-TV, когда Даннет Глитц почувствовала резкие боли в области поясницы, то решила, что беспокоят камни в почках. В больнице врачи сообщили женщине, что у неё начались схватки и у неё двойня.
Отмечается, что уже во время родов выяснилось, что она ждёт трёх малышей — мальчика и двух девочек. Каждый из младенцев при рождении весил около 1,8 кг, уточняет
Как ранее писал News.ru, жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд. Счастливой матери семерых детей всего 31 год. Сообщалось, что семья проживает в другой стране, но рожать неизменно приезжает к заведующему Химкинским роддомом.