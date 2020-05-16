США начали постепенно выходить из режима самоизоляции, но некоторые граждане хотят, чтобы процесс шёл быстрее. Группы вооружённых людей стали появляться возле магазинов и салонов, которые открылись вопреки указаниям властей, чтобы защитить их владельцев от полицейских. В большинстве случаев стражи порядка разводят руками: «патриоты», как они себя называют, вооружены полуавтоматическими винтовками и дробовиками. NEWS.ru разбирался, почему американские власти ничего не могут поделать с нарушителями карантина.

В США решение о том, каким образом выходить из режима самоизоляции, отдано на откуп губернаторам, поэтому ограничительные меры отличаются от штата к штату. Если в эпицентре заражения, Нью-Йорке, большинство ограничений сохраняются, то в Техасе недавно разрешили открыться магазинам и ресторанам. Баров, тату-салонов и парикмахерских это послабление не коснулось. Но их владельцы не растерялись и всё равно открылись, предварительно призвав на свою защиту вооружённых до зубов «патриотов».

Так произошло в случае с триумфальным открытием тату-салона в городке Шеферд. Его владелец обратился за помощью к своему знакомому Филиппу Арчибальду, фитнес-тренеру и большому любителю стрелкового оружия. В сопровождении ещё четырёх друзей и собаки Зевса Арчибальд соорудил укрепления вокруг тату-салона, вооружился полуавтоматической винтовкой AR-15 и принялся ждать нападения полицейских. Но стражи порядка, видимо, решили не рисковать, поэтому салон спокойно проработал весь день, «наградив» татуировками десятерых человек. В разговоре с журналистами Арчибальд рассказал , что помог открыться множеству других предприятий и собирается начать гастролировать по стране со своей миссией.

Я считаю, что только владельцы бизнеса могут решать, открываться им или нет, — заявил Филлип Арчибальд. — Что ждёт того, кто попытается арестовать человека, который открывает бизнес в соответствии со своим конституционным правом? Конфронтация.

Столкновений с полицейскими удаётся избежать не всегда. В начале мая техасские правоохранители пригнали бронетранспортёр в городок Одесса, чтобы вынудить группу вооружённых винтовками мужчин разойтись. Те же утверждали, что охраняют владелицу бара, которая решила распахнуть двери своего заведения вопреки запрету. Но наличие пуленепробиваемого транспорта во дворе бара сыграло решающую роль в противостоянии полиции и граждан: и бизнесвумен, и её защитники были арестованы.

Винтовка AR-15 Jebb Harris/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

А вот полицейским в Мичигане в аналогичной ситуации пришлось отступить. Стражей порядка, которые пришли закрывать парикмахерскую в городе Овоссо, встретили шестеро вооружённых людей. Решив, что исполнение такого малозначительного указания не стоит перестрелки, полицейские удалились. Чуть позже местный шериф Брайан Бигол заявил, что он «не будет пускать свои главные ресурсы на исполнение указов губернатора Витмера».

Хотя подобные инциденты происходят по всем Соединённым Штатам, чаще всего их отмечают в Техасе, где действуют одни из самых либеральных законов по части обращения с огнестрельным оружием. Винтовки и дробовики там разрешено носить открыто при условии, что ими никому не угрожают. И «патриоты» пользуются этим правом, рассчитывая, что один вид вооружённых людей отпугнёт всех желающих закрыть чей-то бизнес.

Пока нет свидетельств тому, что происходящее координируется одной группировкой. Однако почерк «патриотов» указывает на сообщество Three Percenters. Впервые оно начало обсуждаться после протестов в Вирджинии в прошлом году, когда вооружённые члены сообщества заявили, что будут защищать протестующих от полиции. Её название основано на мифе о том, что только 3% американских колонистов участвовали в войне за независимость с Великобританией. Приверженцы их идеологии считают, что должны защищать американских граждан от любого произвола властей и стоять за свободу с оружием в руках.

До сих пор у «трёхпроцентников» было мало поводов показать себя, но карантинные меры они восприняли как долгожданное наступление правительства на конституционные права. В блоге сообщества 10 мая появилась запись с призывом поддержать владельцев малого бизнеса, которые не повинуются запретам. Учитывая помешательство членов организации на огнестрельном оружии и физической подготовке, речь шла отнюдь не о мирном протесте.

Карантинные меры в США изначально были обречены на низкую эффективность. Со времён войны за независимость в стране существует традиция неповиновения властям. Если гражданам кажется, что государство наступает на их права, они считают возможным не исполнять его указания. И хотя большинство американцев поддерживают меры самоизоляции, неповиновение части общества многих пугает возможностью дальнейшего распространения коронавируса.