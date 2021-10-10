Американцы посоветовали Байдену пройти «перезагрузку»

Джо Байдену следует пройти «перезагрузку», чтобы избавиться от негативного флёра последних месяцев. Такое мнение высказал политический обозреватель Юджин Джозеф Дион-младший в газете The Washington Post.
По мнению журналиста, президенту США пора
Вакцинация в стране, по мнению автора, затормозилась из-за появления дельта-штамма коронавируса, который привёл к новым вспышкам заболевания. А после событий в Афганистане Байден предстаёт жертвой развернувшихся событий, что усиливается равнодушием со стороны однопартийцев-демократов в конгрессе.
Эксперт советует Байдену восстановить уверенность в себе и чувство того, что он «знает, куда идти». В качестве примера автор приводит решение сената увеличить потолок госдолга для избежания дефолта. Благодаря жёсткой линии лидера республиканцев Митч Макконнелл согласился с демократами.
Байдену же надо настаивать, что всё, что он хочет делать, — это и предписания по вакцинации, и уход за детьми, уход за престарелыми, здравоохранение — отвечает интересам не только его сторонников, но и большинства американцев, которые отдали свои голоса за Трампа. По мнению автора, Америка нуждается в лидере «в стиле Рейгана», который мог бы рассказать о сильной и процветающей стране в будущем.
Признавая, что сплочение нации ради демократии сейчас является его самой важной задачей, Байден сделает больше чем перезагрузит свое президентство и даст своей партии шанс на победу в 2022 году. Он сделает то, для чего был избран, — резюмирует обозреватель.
Ранее сообщалось, что президент Соединённых Штатов Байден вручил российскому лидеру Владимиру Путину козырь в вопросе поставок газа для Европы. К такому выводу пришёл обозреватель британского издания Daily Mail Крис Плезанс.