Американцы получили свыше 100 млн доз вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5641dbb0-8410-11eb-9587-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Свыше 100 млн американцев получили минимум один компонент вакцины против нового коронавируса, рассказали в Центре по контролю и профилактике заболеваний США. Из них полностью привились от COVID-19 более 35 млн человек (10,5% населения).

Всего в Штаты привезли более 133 млн доз. Большая часть пациентов — люди старше 65 лет, из которых 33 млн получили первую дозу, более 17 млн — обе, говорится на сайте ведомства.

Масштабная прививочная кампания началась в США в конце декабря 2020-го. В конце января лидер страны Джо Байден признал дефицит препаратов для граждан, однако дал слово привить 100 млн соотечественников в первые 100 дней своего президентства и всё население страны (328 млн) — к концу лета. 26 февраля он заявил, что вакцинация идёт в стране с опережением сроков.

По последней информации Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировали около 30 млн заразившихся COVID-19. Из них умерли 532 тысячи. Держава остаётся мировым лидером как по числу случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от него.

Накануне Байден подписал утверждённый конгрессом пакет мер по стимулированию пострадавшей от пандемии COVID-19 экономики на $1,9 трлн. Получившая одобрение законодателей и главы государства инициатива основывается на предложенной командой Байдена программе по преодолению экономических последствий пандемии, писал NEWS.ru.

Планируется выделить $400 млрд непосредственно на борьбу с распространением вируса. $1 трлн потратят на помощь гражданам США, остальная часть суммы пойдёт на стимулирование экономики. В рамках предусмотренных в пакете мер многие американцы получат единовременную выплату в размере $1400.