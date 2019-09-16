https://static.news.ru/photo/672e50cc-d84d-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/Global Look Press

В американском штате Индиана прокуроры предъявили обвинения супружеской паре, которая в 2013 году бросила 11-летнюю приёмную дочь и переехала в Канаду.

Девочку-карлика с Украины супруги удочерили в 2010 году. При осмотре доктор определил, что ей около восьми лет. В июне 2012 года пара изменила документы ребёнка — теперь дочери стало 22 года вместо 12. Девочке муж с женой велели отвечать всем, кто спрашивает, что она просто выглядит младше своих лет.

Летом 2013 года американцы арендовали для приёмной дочки жильё в городе Лафайетт, а сами уехали жить в соседнюю страну. Лишь в сентябре 2014 года девочка, которая всё это время была одна без денег, в разговоре с детективом рассказала, что приехала в США в 2008 году по процедуре удочерения, а в 2010-м оказалась в семье Барнетт. После переезда в Канаду она их не видела, сообщает Associated Press .

US couple accused of ditching adopted girl, moving to Canada https://t.co/tmgLKNnnH9 — CBS 6 Albany - WRGB (@CBS6Albany) September 14, 2019

Почему обвинения супругам были предъявлены лишь спустя пять лет после начала расследования, остаётся неясным. Вернулась ли пара в Соединённые Штаты, не уточняется.

Ранее News.ru писал, что в Курганской области 61-летняя женщина издевалась над приёмными детьми. Она неоднократно била несовершеннолетних шнуром, поленом и ремнём, а также запирала в сарае на продолжительное время, пристёгивая цепью к кровати.