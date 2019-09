Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Девочку-карлика с Украины супруги удочерили в 2010 году. При осмотре доктор определил, что ей около восьми лет. В июне 2012 года пара изменила документы ребёнка — теперь дочери стало 22 года вместо 12. Девочке муж с женой велели отвечать всем, кто спрашивает, что она просто выглядит младше своих лет.

Летом 2013 года американцы арендовали для приёмной дочки жильё в городе Лафайетт, а сами уехали жить в соседнюю страну. Лишь в сентябре 2014 года девочка, которая всё это время была одна без денег, в разговоре с детективом рассказала, что приехала в США в 2008 году по процедуре удочерения, а в 2010-м оказалась в семье Барнетт. После переезда в Канаду она их не видела, сообщает Associated Press .