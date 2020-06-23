Президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий запрет на выдачу грин-карт до конца года. Более того, ограничительные меры были расширены и включили в себя рабочие визы. Белый дом объясняет такое решение заботой об американских гражданах, миллионы которых потеряли работу из-за пандемии. Но всё свидетельствует о том, что временные ограничения вписываются в долгосрочную политику по миграции: переехать в Америку с годами будет всё сложнее.

Указ о защите интересов американских рабочих опубликован на сайте Белого дома. Он продлевает до конца года действие апрельского распоряжения президента, которое останавливало выдачу видов на жительство и действовало 60 дней. Кроме того, США до 2021 года не будут выдавать рабочие неиммиграционные визы типов H-1B, H-2B, H-4, L, J за некоторыми исключениями.

Запрет не распространяется на сезонных сельскохозяйственных рабочих, учёных и врачей, необходимых США для борьбы с COVID-19, а также всех, у кого уже есть американские визы. Въезд в Америку по-прежнему открыт даже для обладателей турвиз, хотя количество путешественников резко упало: если в феврале Департамент транспорта США отчитался о 9,3 млн перевезённых пассажирах международных авиарейсов, то в марте эта цифра составила 4,3 млн.

Множество рабочих пострадали от коронавируса, и в этом нет их вины, — уточняется в тексте указа. — Их интересами нельзя пренебрегать, заменяя их иностранными рабочими.

Дональд Трамп Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Эти категории документов позволяли американским компаниям брать на работу как квалифицированных, так и сезонных рабочих из-за рубежа. Возможностью дёшево нанять иностранных программистов и инженеров в последнее время активно пользовались американские технологические гиганты. Для них низкооплачиваемые, но высококвалифицированные зарубежные кадры были способом удешевить производство. Поэтому они оказались в числе главных противников иммиграционной политики Трампа.

Это лобовая атака на американскую традицию инноваций и способность нашей нации развиваться за счёт привлечения талантов со всего мира, — заявил The New York Times Тодд Шульте, глава организации в защиту иммигрантов FWD.us, спонсируемой технологическими компаниями.

Но если до пандемии далеко не все американцы поддерживали курс Трампа на ограничение миграции, то рекордно высокая безработица вынудила их изменить свои взгляды. Белый дом приводит данные опроса Washington Post и Университета Мериленда, согласно которому 65% поддерживают приостановку иммиграции в Америку.

Однако эксперты считают, что под видом борьбы с безработицей, вызванной коронавирусом, Трамп продавливает миграционную реформу. В тексте указа подчёркивается, что в США необходимо пускать только самых квалифицированных и высокооплачиваемых мигрантов, устранив лазейки, позволяющие американским работодателям нанимать дешёвую рабочую силу из-за рубежа. Если эти планы реализуются, с практикой приглашения к сотрудничеству менеджеров среднего звена, программистов и инженеров, скорее всего, будет покончено. Американских работодателей в этой схеме привлекало главным образом то, что зарубежным специалистам можно платить более низкую зарплату за ту же работу, чем гражданам США. Если же Соединённые Штаты будут выдавать рабочие визы и виды на жительство только высокооплачиваемым кадрам, иммигранты лишатся «преимущества» перед американцами.

Директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что меры, прописанные в недавнем указе Трампа, могут остаться в Америке надолго.

Миграционная реформа — это одно из главных обещаний Трампа, с которыми он приходил в Белый дом. Хвост этой реформы тянется ещё со времён Обамы. Но ни ему, ни Трампу не удалось провести её через Конгресс. Так что по миграционным проблемам Америка зашла в тупик. Из него один выход — президентские указы. Так как у Трампа нет другого выхода, он продолжит реформировать миграционную систему через указы. Для него и для консервативных республиканцев накануне выборов это важно. Его электоральная база выступает за усиление контроля на границах. Но данные миграционные распоряжения, по большому счёту, не решат текущую проблему безработицы. Это может произойти только после перезапуска экономики: тогда появится спрос, а вместе с ним и рабочие места. Валерий Гарбузов директор института США и Канады РАН директор института США и Канады РАН

Валерий Гарбузов прогнозирует продолжение курса на ограничение въезда в США в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа. Если американские избиратели наградят его новым сроком, о лёгкой эмиграции в Америку придётся забыть, как минимум, на ближайшие четыре года. Но если к власти придёт его оппонент Джо Байден, часть миграционных указов, скорее всего, будет сразу же отменена. Иммигранты входят в электоральную базу демократов, поэтому они всегда были заинтересованы в её расширении. Но, как напомнил Валерий Гарбузов, выгоду из этого удалось извлечь только Биллу Клинтону и Бараку Обаме. Свежеиспечённые граждане США не слишком охотно ходят на выборы, и мобилизовать демократических избирателей на массовое участие в голосовании за последнее время удавалось только этим двум президентам.