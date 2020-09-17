Америка душит Европу дымом от пожаров

Дым от лесных пожаров в США достигнет Европы к выходным, сообщили в Европейской службе мониторинга атмосферы «Коперник» (CAMS). Аналогичная ситуация уже наблюдалась в минувший уик-энд. Западное побережье Америки не первый год страдает от масштабных пожаров, но в этом году бедствие стало беспрецедентным. В США считают, что к нему привело глобальное потепление, но президент Дональд Трамп отрицает причастность человеческого фактора к происходящему.
В CAMS
Тот факт, что эти пожары так сильно загрязняют атмосферу, что мы можем наблюдать густой дым даже на расстоянии 8000 км, отражает то, насколько разрушительны они по магнитуде и продолжительности, — заявил старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.
Американские эксперты согласны, что в этом году их постигло ранее невиданное бедствие. Только в Калифорнии зарегистрированы 28 крупных лесных пожара, с которыми борются 16 500 спасателей. Огонь затронул территорию более 1,3 млн гектаров.
То, что мы сейчас наблюдаем — самый катастрофический сезон в плане пожаров в истории Калифорнии, — считает метеоролог Дар Мимс.
Пожары происходят здесь не первый год, и некоторые эксперты приходят к выводу, что всему виной — глобальное потепление. Из-за него летние сезоны становятся более жаркими, сухими и продолжительными, создавая идеальные условия для распространения пожаров. С таким мнением согласен и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, предупреждая, что вскоре эффекты изменения климата ощутит на себе не только его штат.
Калифорния — это будущее Америки, — подчеркнул Ньюсом. — То, что мы переживаем сейчас, придёт в сообщества по всей стране.
Однако непосредственная причина пожаров — человеческий фактор. Уже известно, что один из пожаров спровоцировало пиротехническое шоу, которое местная семья устроила по случаю рождения ребёнка. Ещё одна причина — устаревшее электрическое оборудование. Калифорнийского поставщика энергии, компанию «Тихоокеанский газ и электричество», не первый год винят в том, что она пренебрегает ремонтом своих электрических сетей, и участившиеся короткие замыкания провоцируют возгорание.
Есть претензии и к местному лесничеству, которое тоже не слишком рьяно следит за состоянием лесов. Сухие деревья падают на линии электропередач и одновременно становятся пищей для пламени. Кроме того, местная администрация до сих пор следовала стратегии тушения каждого возникающего пожара. В The New York Times
Наконец, Калифорния в последние годы бурно развивалась, а города и посёлки всё ближе подбирались к лесам. Эксперты подчёркивают, что единственный способ избежать разрушительных последствий пожаров сегодня — это увезти людей подальше от лесов. Погодные условия в ближайшие годы могут измениться только в худшую сторону.
Тем не менее президент Дональд Трамп, отрицающий существование глобального потепления, считает, что погода тут ни при чём.
Скоро климат станет холоднее, вот увидите, — заявил глава государства на экстренном совещании по ситуации с пожарами.
Трамп считает, что на самом деле в стихийном бедствии виноваты демократические власти штата, которые якобы плохо следят за инфраструктурой и не могут организовать тушение. Демократы парируют: кандидат от партии на президентских выборах Джо Байден на днях назвал Трампа «климатическим поджигателем». По его мнению, именно политика республиканца, игнорировавшего глобальное потепление, привела к катастрофе в Калифорнии.
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