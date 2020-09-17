Америка душит Европу дымом от пожаров

Дым от лесных пожаров в США достигнет Европы к выходным, сообщили в Европейской службе мониторинга атмосферы «Коперник» (CAMS). Аналогичная ситуация уже наблюдалась в минувший уик-энд. Западное побережье Америки не первый год страдает от масштабных пожаров, но в этом году бедствие стало беспрецедентным. В США считают, что к нему привело глобальное потепление, но президент Дональд Трамп отрицает причастность человеческого фактора к происходящему.

В CAMS заявили , что масштаб пожаров в США в этом году в десятки, а то и сотни раз больше, чем за предыдущие десять лет. Выборы углекислого газа в атмосферу также превысили все ранее зарегистрированные значения. Штаты Калифорния, Орегон и Вашингтон оказались окутаны густым дымом, угрожающим здоровью местных жителей. Пожары, которые унесли жизни уже около 30 человек, всё ещё не потушены.

Тот факт, что эти пожары так сильно загрязняют атмосферу, что мы можем наблюдать густой дым даже на расстоянии 8000 км, отражает то, насколько разрушительны они по магнитуде и продолжительности, — заявил старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.

Американские эксперты согласны, что в этом году их постигло ранее невиданное бедствие. Только в Калифорнии зарегистрированы 28 крупных лесных пожара, с которыми борются 16 500 спасателей. Огонь затронул территорию более 1,3 млн гектаров.

То, что мы сейчас наблюдаем — самый катастрофический сезон в плане пожаров в истории Калифорнии, — считает метеоролог Дар Мимс.

Пожары происходят здесь не первый год, и некоторые эксперты приходят к выводу, что всему виной — глобальное потепление. Из-за него летние сезоны становятся более жаркими, сухими и продолжительными, создавая идеальные условия для распространения пожаров. С таким мнением согласен и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, предупреждая, что вскоре эффекты изменения климата ощутит на себе не только его штат.

Калифорния — это будущее Америки, — подчеркнул Ньюсом. — То, что мы переживаем сейчас, придёт в сообщества по всей стране.

Однако непосредственная причина пожаров — человеческий фактор. Уже известно, что один из пожаров спровоцировало пиротехническое шоу, которое местная семья устроила по случаю рождения ребёнка. Ещё одна причина — устаревшее электрическое оборудование. Калифорнийского поставщика энергии, компанию «Тихоокеанский газ и электричество», не первый год винят в том, что она пренебрегает ремонтом своих электрических сетей, и участившиеся короткие замыкания провоцируют возгорание.

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Есть претензии и к местному лесничеству, которое тоже не слишком рьяно следит за состоянием лесов. Сухие деревья падают на линии электропередач и одновременно становятся пищей для пламени. Кроме того, местная администрация до сих пор следовала стратегии тушения каждого возникающего пожара. В The New York Times отмечают , что это помешало естественному процессу обновления леса и уничтожения сухих деревьев. В результате за годы такой политики в калифорнийских лесах скопилось достаточно сухого топлива для того, чтобы пожары приобрели беспрецедентный масштаб. В соседней Канаде это осознали гораздо раньше, поэтому сегодня не тушат лесные пожары, если они не угрожают людским поселениям.

Наконец, Калифорния в последние годы бурно развивалась, а города и посёлки всё ближе подбирались к лесам. Эксперты подчёркивают, что единственный способ избежать разрушительных последствий пожаров сегодня — это увезти людей подальше от лесов. Погодные условия в ближайшие годы могут измениться только в худшую сторону.

Тем не менее президент Дональд Трамп, отрицающий существование глобального потепления, считает, что погода тут ни при чём.

Скоро климат станет холоднее, вот увидите, — заявил глава государства на экстренном совещании по ситуации с пожарами.

Трамп считает, что на самом деле в стихийном бедствии виноваты демократические власти штата, которые якобы плохо следят за инфраструктурой и не могут организовать тушение. Демократы парируют: кандидат от партии на президентских выборах Джо Байден на днях назвал Трампа «климатическим поджигателем». По его мнению, именно политика республиканца, игнорировавшего глобальное потепление, привела к катастрофе в Калифорнии.