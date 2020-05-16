Amazon: нет гарантий, что Безос даст показания в Палате представителей

https://static.news.ru/photo/e1964c6a-973e-11ea-81c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB​​​​​​​/Global Look Press

Компания Amazon готова направить своего представителя в юридический комитет Палаты представителей Конгресса США для дачи показаний. Однако то, что это будет именно глава корпорации Джефф Безос, она не гарантирует.

По данным Amazon, комитет вызвал Безоса на слушания, в ходе которых будет рассматриваться то, насколько практика компании соответствует принципам честной конкуренции. В Палате представителей отметили, что у юридического комитета есть опасения касательно того, что представители корпорации ранее дезинформировали его.

В опубликованном заявлении компания сообщает, что готова направить в Палату представителей «подходящего руководителя», но то, что это будет именно Безос, гарантий нет, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что самый богатый человек мира, основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос к 2026 году может стать первым в истории триллионером.