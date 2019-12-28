Галина Борисовна Волчек — народная артистка СССР, талантливая актриса и выдающийся театральный режиссёр, скончалась на 87-м году жизни. Более 30 лет она руководила знаменитым московским театром «Современник», где 29 декабря её проводили в последний путь. Проститься с Галиной Борисовной пришли сотни человек, среди которых Валентина Матвиенко, Ольга Голодец, Валерий Сюткин, Филипп Киркоров, Евгений Гришковец и другие. На траурной церемонии побывала и съёмочная группа NEWS.ru.