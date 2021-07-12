В театре Джигарханяна ответили на вопрос о возвращении Цымбалюк-Романовской

Художественный руководитель театра Джигарханяна (теперь — «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна») Сергей Газаров подтвердил возвращение в состав труппы нескольких сотрудников, многие годы работавших с народным артистом СССР в созданном им коллективе, но затем уволившихся. К числу бывших работников относится и экс-жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. На вопрос о том, как отреагирует коллектив, если она захочет вернуться, представитель театра ответил в беседе с NEWS.ru.

Одним из первых вернувшихся в труппу стал актёр Алексей Шевченков. В театре Джигарханяна он служил с 1997-го по 2010-й год.

Для меня это родные стены. И когда Сергей Ишханович (Газаров. — NEWS.ru) предложил мне вернуться, я с удовольствием согласился, — прокомментировал артист своё возвращение в беседе с NEWS.ru

Не исключено, что в театр захочет вернуться и Виталина Цымбалюк-Романовская, которая в 2008 году устроилась работать к Джигарханяну аккомпаниатором, спустя несколько лет стала заведующей музыкальной частью, в 2015 году — директором, а в 2016-м — законной женой 80-летнего народного артиста СССР и худрука. Сотрудник «Прогресс Сцены Армена Джигарханяна», пожелавший сохранить анонимность, заявил NEWS.ru, что труппа не допускает даже мысли о возвращении Цымбалюк-Романовской и отреагирует на это резко негативно.

Возвращение Виталины? Нет, пока этого не планируется. И если честно, то даже упоминание её имени в стенах театра нежелательно. Просто её имя сопряжено со скандалами, судами и телешоу. Театр же решительно настроен двигаться в сторону творчества, а не скандалов, — пояснил наш источник.

Как рассказал собеседник NEWS.ru, в своё время именно Цымбалюк-Романовская, будучи в должности директора, создавала невыносимые условия для многих сотрудников.

Во многом из-за неё из нашего театра уволились и Алексей Шевченков, и Елена Ксенофонтова, и Андрей Мерзликин, и Стас Дужников, и другие потрясающие ребята, которые прошли огромный творческий путь с Арменом Борисовичем до появления в театре и в его жизни Виталины. Так что вряд ли она станет проситься в «Прогресс Сцену» на работу, понимая, что мы всё помним и не забыли. Да и на какую должность она сможет претендовать? Ставка заведующего музыкальной частью занята, а директорскую должность ей не доверят, — заключил сотрудник театра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что театральный кабинет Армена Джигарханяна, в котором тот нередко оставался ночевать на раскладушке, будет отремонтирован, и в нём откроют музей памяти народного артиста СССР. Посетить его смогут все желающие.