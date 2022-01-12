В Детройте скончалась оперная певица Мария Юинг

Оперная певица Мария Юинг, мать актрисы Ребекки Холл, скончалась в своём доме в Детройте (США). Ей был 71 год. Смерть наступила 9 января, передаёт The Hollywood Reporter. Причины не уточняются.

Она была невероятно одарена и силой своих таланта и воли вознеслась на редкие высоты в оперном мире, — говорится в обращении родных певицы.

Первое выступление Марии Юинг состоялось в 1971 году в «Метрополитен-Опера» в Нью-Йорке. В этом же театре она познакомилась со своим супругом, режиссёром Питером Холлом. Холл отдал певице титульную партию в опере «Кармен». В конце 80-х на эту роль утвердили греческую певицу Агнес Бальтса, после чего Юинг разорвала отношения с театром. С Питером Холлом артистка развелась в 1990 году.

Дочь Холла и Юинг, 39-летняя актриса Ребекка Холл, известна по фильмам «Вики Кристина Барселона», «Фрост против Никсона», «Железный человек 3» и «Дориан Грей».

Ранее сообщалось, что в США скончался один из основателей музыкального фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг. Мужчина умер в возрасте 77 лет от редкой формы рака.