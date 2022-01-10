Умер один из основателей фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг

В США скончался один из основателей музыкального фестиваля «Вудсток» Майкл Лэнг. Мужчина умер в возрасте 77 лет от редкой формы рака, сообщает The Sun со ссылкой на представителя семьи Лэнга Майкла Паньотты.

По словам Паньотты, Майкл Лэнг умер в онкологическом центре имени Слоуна в Нью-Йорке. У него была злокачественная опухоль — неходжкинская лимфома.

Впервые фестиваль «Вудсток» прошёл в августе 1969 года. Тогда на мероприятие съехались около 500 тысяч человек, чтобы послушать рок-музыкантов тех лет: Дженис Джоплин, Джими Хендрикса, Карлоса Сантану и других исполнителей, впоследствии ставших легендами. В первые годы «Вудсток» был не просто фестивалем, а политической ареной разнообразных левых и демократических сил, а также субкультур. Его участники протестовали против войны во Вьетнаме и капитализма. Фестиваль стал одним из важнейших событий культурной жизни США той эпохи.

В 2019 году Лэнг планировал провести юбилейный рок-фестиваль, однако из-за проблем с разрешениями и спонсорами он был отменён. В результате на него отказались ехать многие известные музыканты, в том числе Джон Фогерти, Карлос Сантана, Jay-Z, а также группы Raconteurs, Lumineers, Dead & Co. и другие.