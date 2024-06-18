Ушел из жизни режиссер Большого театра Скончался театральный режиссер Валерий Федоренко

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Не стало режиссера Камерной сцены им. Б. А. Покровского Большого театра Валерия Федоренко, рассказали в пресс-службе учреждения. Он ушел из жизни в возрасте 61 года. Информации о причине смерти режиссера нет. Дату и место прощания с Федоренко театр сообщит позднее.

17 июня на 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко (06.12.1962 — 17.06.2024), режиссер Камерной сцены им. Б. А. Покровского. Выражаем соболезнования родным и близким покойного, — сказано в сообщении.

Валерий Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию и поступил на факультет музыкального театра Российского института театрального искусства. После ГИТИСа начал работать в Камерном театре, а в 2011 году стал его режиссером. Федоренко также вел театрально-просветительские проекты в детских театральных коллективах.

Ранее стало известно о смерти актера Николая Исполатова. Он ушел из жизни 10 июня в результате тяжелой болезни. Долгое время он проработал в драмтеатре «Комедианты» в Санкт-Петербурге. Артист известен российским зрителям по сериалам «Бандитский Петербург», «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей».