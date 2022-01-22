Умер заслуженный артист России Расми Джабраилов

Актёр театра имени Владимира Маяковского Расми Джабраилов скончался на 90-м году жизни, сообщили 23 января на странице театра в Instagram. Заслуженный артист России ушёл из жизни после продолжительной болезни.

Вечером 22 января после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный артист России, актёр Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному артисту и светлому человеку, — говорится в сообщении.

В театре отметили, что Джабраилов был «актёром с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавшим галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных».

Расми Джабраилов окончил актёрский факультет ГИТИСа в 1955 году, а в 1961-м — режиссёрский факультет, курс А. А. Гончарова (ГИТИС). Два года он работал на «Таджикфильме» вторым режиссёром, затем был режиссёром Дагестанского русского театра имени Горького в Махачкале и главным режиссёром Даргинского театра имени Батырая в Избербаше. В 1963 году Расми Джабраилов стал режиссёром Тульского областного театра имени Горького. С 1964 года служил в театре на Таганке. 1993 года — артист «Содружества актёров Таганки». В 2002 году Джабраилов перешёл в труппу Московского академического театра имени Маяковского, на сцене которого играл до последних своих дней.

В январе 2022 года на 75-м году жизни умер российский актёр театра и кино Владимир Городничев. О смерти артиста сообщили в Ивановском областном драматическом театре, в котором Городничев выступал с 1973 года.

В 1973 году Городничев окончил ГИТИС, в котором прошёл курс Г. Г. Конского и О. Н. Андровского, и в том же году был приглашён в Ивановский драматический театр. Также на протяжение многих лет актёр занимался педагогической деятельностью. Среди ролей актёра — Лопахин («Вишнёвый сад»), Михайло Головин («Царь Фёдор Иоаннович»), Пров («Кому на Руси жить хорошо»), граф Кент («Король Лир»).