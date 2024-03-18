Сын Ширвиндта поддерживал мать у гроба: кадры с церемонии прощания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня в Театре сатиры прошла церемония прощания с Александром Ширвиндтом, который много лет был его художественным руководителем. О смерти актера и режиссера стало известно в пятницу вечером. По некоторым данным, артист скончался из-за проблем с сердцем.

Проститься с Ширвиндтом пришли Игорь Угольников, Иван Ургант, Константин Эрнст Игорь Костолевский, Филипп Киркоров, Сергей Степашин, Наталия Фекленко, Валерий Баринов, Юрий Назаров, Владимир Винокур, Амаяк Акопян, Александр Мохов и многие другие

Сын Ширвиндта Михаил поддерживал мать Наталью Белоусову, которая прожила в браке с актером почти 70 лет. Присутствовавшие выражали соболезнования вдове и семье Александра Анатольевича.

Кадры с прощания — в фотогалерее NEWS.ru.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ