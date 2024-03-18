Сегодня в Театре сатиры прошла церемония прощания с Александром Ширвиндтом, который много лет был его художественным руководителем. О смерти актера и режиссера стало известно в пятницу вечером. По некоторым данным, артист скончался из-за проблем с сердцем.
Проститься с Ширвиндтом пришли Игорь Угольников, Иван Ургант, Константин Эрнст Игорь Костолевский,
Филипп Киркоров, Сергей Степашин, Наталия Фекленко, Валерий Баринов, Юрий Назаров, Владимир Винокур, Амаяк Акопян, Александр Мохов и многие другие
Сын Ширвиндта Михаил поддерживал мать Наталью Белоусову, которая прожила в браке с актером почти 70 лет. Присутствовавшие выражали соболезнования вдове и семье Александра Анатольевича.
Кадры с прощания — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Александр Мохов
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Александр Мохов
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Амаяк Акопян
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Амаяк Акопян
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Владимир Винокур
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Владимир Винокур
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Юрий Назаров
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Юрий Назаров
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Валерий Баринов
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Валерий Баринов
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Наталия Фекленко
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»
Наталия Фекленко
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сергей Степашин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сергей Степашин
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Филипп Киркоров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Игорь Костолевский
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Игорь Костолевский
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Игорь Угольников
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Игорь Угольников
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Иван Ургант
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Иван Ургант
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Константин Эрнст
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Константин Эрнст
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Наталья Белоусова и Михаил Ширвиндт
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Наталья Белоусова и Михаил Ширвиндт
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Кибовский
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Кибовский
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Екатерина Стриженова и Владимир Машков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Екатерина Стриженова и Владимир Машков
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Олешко
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Александр Олешко
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Игорь Золотовицкий
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Игорь Золотовицкий
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Игорь Крутой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Игорь Крутой
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Геннадий Хазанов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Геннадий Хазанов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Иван Ургант
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Иван Ургант
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Наталья Белоусова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Наталья Белоусова