Сегодня в Театре сатиры прошла церемония прощания с Александром Ширвиндтом, который много лет был его художественным руководителем. О смерти актера и режиссера стало известно в пятницу вечером. По некоторым данным, артист скончался из-за проблем с сердцем.

Проститься с Ширвиндтом пришли Игорь Угольников, Иван Ургант, Константин Эрнст Игорь Костолевский, Филипп Киркоров, Сергей Степашин, Наталия Фекленко, Валерий Баринов, Юрий Назаров, Владимир Винокур, Амаяк Акопян, Александр Мохов и многие другие

Сын Ширвиндта Михаил поддерживал мать Наталью Белоусову, которая прожила в браке с актером почти 70 лет. Присутствовавшие выражали соболезнования вдове и семье Александра Анатольевича.

Кадры с прощания — в фотогалерее NEWS.ru.

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Александр Мохов

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Александр Мохов

Амаяк Акопян

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Амаяк Акопян

Владимир Винокур

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Владимир Винокур

Юрий Назаров

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Юрий Назаров

Валерий Баринов

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Валерий Баринов

Наталия Фекленко

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Наталия Фекленко

Сергей Степашин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Степашин

Филипп Киркоров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Игорь Костолевский

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Костолевский

Игорь Угольников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Угольников

Иван Ургант

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Константин Эрнст

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Константин Эрнст

Наталья Белоусова и Михаил Ширвиндт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Белоусова и Михаил Ширвиндт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Кибовский

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Кибовский

Екатерина Стриженова и Владимир Машков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Екатерина Стриженова и Владимир Машков

Александр Олешко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Олешко

Игорь Золотовицкий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Золотовицкий

Игорь Крутой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Игорь Крутой

Геннадий Хазанов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Хазанов

Иван Ургант

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Белоусова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталья Белоусова