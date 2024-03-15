«Мы одна семья»: Назаров охарактеризовал Ширвиндта двумя словами Назаров: Ширвиндт представлял собой разум и совесть

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ширвиндт

Президент Театра сатиры Александр Ширвиндт был человеком разума и совести, заявил NEWS.ru народный артист России Юрий Назаров. По его словам, скончавшийся артист был для него членом семьи, с которым они виделись, к сожалению, не так часто, как хотелось бы.

Очень грустная, скорбная новость. Мы же одна семья, учились в одном училище, только на разных курсах, он постарше был. В волейбол играли, на ТВ выступали. Он женат на двоюродной сестре моей жены, мы родственники. Нам не часто удавалось видеться, ходить в гости, к сожалению, — сказал собеседник агентства.

Назаров вспомнил связанную с Ширвиндтом семейную историю. Тогда одна из родственниц отпустила шутку в адрес ветерана Великой Отечественной войны, и все, кроме артиста, рассмеялись.

Александр Анатольевич был человеком совести и разума. Как бы вам интеллигентно выразиться. У нас жены — девушки простые. У родной сестры моей жены был муж Виктор Беседин, который прошел Великую Отечественную, но потерял там ногу. Помните песню: «Здравствуй, мама, воротились мы не все, босиком бы пробежать по росе». А его супруга — сестра моей супруги — пошутила: «здравствуй, мама, воротился я не весь». Девочки наши хохотали. А двое не хохотали — я и Ширвиндт. В этом весь Ширвиндт: совесть и разум, — отметил Назаров.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что, по предварительной версии, Ширвиндт скончался из-за проблем с сердцем. По данным канала, ранее народного артиста РФ неоднократно госпитализировали из-за кардиозаболеваний, кроме того, в 2019 году Ширвиндт перенес операцию на сердце, после чего ему установили кардиостимулятор.

О смерти Александра Ширвиндта 15 марта известил художественный руководитель Театра сатиры режиссер Сергей Газаров. Мужчина скончался в больнице на 90-м году жизни.