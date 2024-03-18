Ярмольника и Киркорова заметили на церемонии прощания с Ширвиндтом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леонид Ярмольник и певец Филипп Киркоров

Актер Леонид Ярмольник и певец Филипп Киркоров приехали на церемонию прощания с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом, передает корреспондент NEWS.ru. Прощание проходит в Театре сатиры, президентом которого был артист.

Также корреспондент NEWS.ru заметила среди гостей мероприятия режиссер Игорь Угольников, экс-премьер России Сергей Степашин и актер Игорь Костолевский.

Ранее появилось видео с места прощания с Ширвиндтом. На кадрах видно, что у здания театра возложены цветы в память об ушедшем артисте. По центру от гроба стоит венок от президента России Владимира Путина, также прислали венок от администрации главы государства. Кроме того, замечены венки от театра Вахтангова, семьи певца Иосифа Кобзона, департамента культуры Москвы и телеведущего Андрея Малахова.

Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров заявил, что артист умер в больнице. Предварительной причиной смерти Ширвиндта стали проблемы с сердцем. В 2019 году он перенес операцию, после чего ему поставили кардиостимулятор. Летом 2022 года у актера диагностировали стенокардию.

Ранее сообщалось, что наследство Ширвиндта будет поделено в равных долях между его супругой Натальей Белоусовой и сыном Михаилом. В частности, речь идет о квартире в Москве площадью 116 кв. м и земельном участке в Подмосковье. Кроме этого, в собственности артиста есть квартира в высотке на Котельнической набережной с видом на Москву-реку. Также у Ширвиндта осталась комната в коммунальной квартире на Арбате.