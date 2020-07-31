Представитель Гармаша объяснил его уход из «Современника»

https://static.news.ru/photo/6521977e-d33a-11ea-ad3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появились новые детали ухода актёра Сергея Гармаша из театра «Современник». Как заявил его представитель Олег Будрин, решение народного артиста связано с политикой руководства театра.

Это связано с новой политикой театра, с небрежным отношением к истории театра, к артистам, которые отдали много лет театру. Он — артист, ни директор, ни худрук. Он может только написать заявление об уходе и объяснить почему, что нет сил бороться, — пояснил он в интервью телеканалу «Звезда».

Он добавил, что теперь Гармаш ждёт реакции театра. Актёр, по его словам, не сможет без сцены, потому что это является неотъемлемой частью его жизни.

Конфликт Гармаша с театром возник из-за проекта «Диалоги Современника. Война и мир», который актёр назвал «кощунством» и «преступлением». По его мнению, с уходом Галины Волчек и приходом нового худрука началась «расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни».

Актёр служил в театре с 1984 года. Он играл в таких спектаклях, как «Вишнёвый сад», «Карамазовы и ад», «Три товарища», писал NEWS.ru.