Оперный певец Ильдар Абдразаков вылечился от COVID-19

Заразившийся в начале сентября коронавирусом оперный певец Ильдар Абдразаков сообщил о том, что он справился с недугом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
В начале месяца я заразился коронавирусом, но благодаря врачам 52-й больницы я снова в строю. Эти мастера своего дела и настоящие бойцы заслуживают высшей похвалы, — написал Абдразаков.
Певец также выразил благодарность своей семье и друзьям за поддержку во время болезни.
Из-за того, что Абдразаков заболел COVID-19, Большой театр 10 сентября объявил об отмене спектакля «Дон Карлос» Джузеппе Верди.
За истекший 24-часовой период в столице коронавирусом заразились 2884 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе c заболеванием. Таким образом, эта цифра стала максимальной с 23 мая. Тогда в Москве выявили 3190 заражённых. В России за последние сутки коронавирусом заболели 9859 жителей страны. Вылечиться удалось 5563 пациентам, 174 человека умерли.
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