Оперный певец Ильдар Абдразаков вылечился от COVID-19

https://static.news.ru/photo/24def192-059f-11eb-972f-fa163e074e61_660.jpg Ильдар Абдразаков Фото: instagram.com/ildarabdrazakov

Заразившийся в начале сентября коронавирусом оперный певец Ильдар Абдразаков сообщил о том, что он справился с недугом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

В начале месяца я заразился коронавирусом, но благодаря врачам 52-й больницы я снова в строю. Эти мастера своего дела и настоящие бойцы заслуживают высшей похвалы, — написал Абдразаков.

Певец также выразил благодарность своей семье и друзьям за поддержку во время болезни.

Из-за того, что Абдразаков заболел COVID-19, Большой театр 10 сентября объявил об отмене спектакля «Дон Карлос» Джузеппе Верди.

За истекший 24-часовой период в столице коронавирусом заразились 2884 человека. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе c заболеванием. Таким образом, эта цифра стала максимальной с 23 мая. Тогда в Москве выявили 3190 заражённых. В России за последние сутки коронавирусом заболели 9859 жителей страны. Вылечиться удалось 5563 пациентам, 174 человека умерли.

Как писал NEWS.ru, Концертный зал имени Чайковского оштрафуют за нарушение масочного режима.