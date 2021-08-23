Меньшиков впервые отреагировал на увольнения в театре Ермоловой

Художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков впервые отреагировал на скандальные увольнения, из-за которых группа попавших под сокращение актёров написала Путину письмо с жалобой в его адрес. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Официальный комментарий — на нашем сайте, — заявил Меньшиков, отказавшись давать журналистам более подробный ответ.

Под «официальным комментарием» Меньшиков подразумевает опубликованный 23 августа на сайте театра Ермоловой пресс-релиз, в котором руководство учреждения отвечает на обвинения разжалованных и попавших под сокращение актёров труппы. В нём говорится, что все кадровые перестановки «основаны на Трудовом кодексе РФ» и соответствуют «законодательству и трудовому процессу». В документе указано, что под сокращение попали только не задействованные в репертуаре актёры, среди которых нет «ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста». Также руководство театра подчеркнуло, что все изменения репертуара находятся в «исключительной компетенции» худрука, то есть Олега Меньшикова. При этом в документе сказано, что за 10 лет благодаря новой политике театра его доходы увеличились в 21 раз.

Руководство театра Ермоловой заявило, что препирательство вокруг «вопроса о кадровых изменениях» приобрело «агрессивный тон», при этом добавив, что все недовольные решением дирекции актёры могут обратиться в суд и разрешить ситуацию законным путём. Также в официальном комментарии сказано, что представители театра готовят иски в суд на некоторых артистов «о защите чести, достоинства и деловой репутации ГБУК „МДТ им. М. Н. Ермоловой“ и художественного руководителя театра».

Ранее Олег Меньшиков покинул пост директора театра имени Ермоловой.