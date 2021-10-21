Коллега Хворостовского в Красноярске рассказала о начале его пути в опере

Оперный певец Дмитрий Хворостовский обладал голосом «от Бога», а также быстро учился и стремился улучшить свои навыки. Об этом «МК в Красноярске» рассказала его коллега, педагог, народная артистка России Лариса Марзоева.

Для студента Дима уже неплохо пел. Вообще, считаю, что голос — это Божий дар, Боженька поцеловал. Так вот, Диму он действительно поцеловал. Но в первые годы работы в театре он был «зелёным» в актёрском плане. Но у Димы было одно важное качество, которое он сохранял до конца жизни, — стремление учиться. И Дима учился у всех, — вспомнила Марзоева.

По её словам, юный Хворостовский постоянно «пропадал за кулисами», слушая и наблюдая за более опытными оперными певцами. Этому он уделял всё свободное от репетиций и учёбы время. Марзоева рассказала, что многие завидовали Хворостовскому, а некоторые просто бросали косые взгляды, скептически оценивая его талант.

В труппе реагировали на успехи Димы по-разному. Кто-то завидовал. Были те, кто говорил со скепсисом: «Ну-ну». Но многие восхищались и уважали. От него исходила непередаваемая энергетика, она чувствовалась в общении, и на сцене он вызывал доверие. Он был настоящим, он был хорошим другом, — добавила оперная певица.

Ранее в Красноярском театре оперы и балета имени Хворостовского прошёл балет Александра Глазунова «Раймонда», участие в котором приняли звезды Государственного академического Большого театра — Алёна Ковалёва и Денис Родькин.