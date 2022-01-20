Худрук «Современника» попал в больницу с повторным ковидом

Художественный руководитель московского театра «Современник» Виктор Рыжаков госпитализирован с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что мужчина перенёс COVID-19 в декабре, но новый тест на инфекцию снова показал положительный результат.
По данным Telegram-канала, 17 января 61-летний Рыжаков вновь
Ранее сообщалось, что в Москве госпитализирован шоумен Гарик Харламов. У артиста поднялась высокая температура. Он не назвал свой диагноз, заявив, что кроме коронавируса ещё есть множество болячек типа ангины или гриппа.
Харламов ранее впервые рассказал, как на самом деле проходила его семейная жизнь с Кристиной Асмус. Артист в эфире YouTube-шоу «Ошуительное Хоу» признался, что в его семье кипели нешуточные скандалы и не обходилось без ругани.