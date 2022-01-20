Худрук «Современника» попал в больницу с повторным ковидом

Художественный руководитель московского театра «Современник» Виктор Рыжаков госпитализирован с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что мужчина перенёс COVID-19 в декабре, но новый тест на инфекцию снова показал положительный результат.

По данным Telegram-канала, 17 января 61-летний Рыжаков вновь почувствовал симптомы коронавируса — слабость и боль в горле, температура поднялась до 38,5 градуса. Тест на коронавирус снова оказался положительным, мужчину доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализирован шоумен Гарик Харламов. У артиста поднялась высокая температура. Он не назвал свой диагноз, заявив, что кроме коронавируса ещё есть множество болячек типа ангины или гриппа.

Харламов ранее впервые рассказал, как на самом деле проходила его семейная жизнь с Кристиной Асмус. Артист в эфире YouTube-шоу «Ошуительное Хоу» признался, что в его семье кипели нешуточные скандалы и не обходилось без ругани.