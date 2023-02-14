Театр Бабкиной выплатит дочерям Шукшина компенсацию за спектакль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Руководство театра Надежды Бабкиной «Русская песня» по решению суда обязано выплатить компенсацию в размере 600 тысяч рублей двум дочерям писателя Василия Шукшина, Екатерине и Ольге. Как рассказала одна из них KP.RU, театру было отказано в лицензии на постановку спектакля «Калина красная» в 2021 году из-за того, что со сцены исполнялся другой текст, а не тот, с которым они ознакомились при подписании договора. Но «Русская песня» продолжила отыгрывать постановку без разрешения. Суд при этом отклонил требования прекратить показы спектакля на сцене театра.

Исковые требования Екатерины и Ольги Шукшиных удовлетворены частично. Несмотря на то, что их договор с «Русской песней» истек, театр продолжит выплачивать им авторские отчисления. Хотя денежная компенсация Ольге и Екатерине Шукшиным положена в любом случае: театр же показывал «Калину красную» даже без их разрешения, — пояснила адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По существующему закону постановка может состояться только в том случае, если получено согласие всех правообладателей. В случае с произведением Шукшина таких лиц четверо — три дочери, Екатерина, Мария и Ольга, и Лидия Николаевна, вдова писателя. При этом мнение наследниц о постановке «Калина красная» разошлось: Мария Шукшина продолжает исполнять в спектакле главную женскую роль.

Ранее стало известно, что Лия Ахеджакова лишилась последней роли в театре «Современник» из-за распоряжения департамента культуры Москвы. О данном решении 84-летней артистке сообщил директор учреждения.