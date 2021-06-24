Директор «Ленкома» ответил на вопрос об увольнении Александры Захаровой

Директор «Ленкома» Марк Варшавер опроверг курсирующие в театральной среде разговоры о скором увольнении Александры Захаровой, дочери покойного художественного руководителя театра Марка Захарова. О будущем актрисы в «Ленкоме» Варшавер рассказал NEWS.ru.

Слухи о возможном увольнении Захаровой из театра вспыхнули с новой силой после того, как в спектакле «Вишнёвый сад» был назначен второй состав актёров, и роль, которую играет Александра, доверили актрисе Анне Большовой.

Я знаю, что не всем нравится нововведение «Ленкома», который стал формировать вторые составы актёров на спектакли. Это моё решение, продиктованное заботой о зрителе: я не хочу дурить людей. Я не хочу, чтобы люди, которые пришли на спектакль, увидели объявление о его отмене или замене. А это в наше ковидное время, когда многие заболевают, может случиться. И в спектакль «Вишнёвый сад», где играет Александра Захарова, я тоже ввёл второй состав с прекрасной Анной Большовой на ту роль, которую исполняет Александра Марковна. Но это не направлено лично против неё — вторые составы будут во всех наших спектаклях, невзирая на имена, — объяснил Варшавер.

Директор «Ленкома» заявил, что не испытывает личной антипатии к актрисе. Он назвал выдумкой разговоры о прессинге, которому якобы подвергается Захарова в театре после смерти отца.

Никто Александру Захарову не преследует, у неё сейчас шесть главных ролей. И пусть она работает! В будущем году мы отметим юбилей Александры Марковны, ей исполнится 60 лет. Я не назначал её в «Ва-банк» на девочку 18 лет — так решил Марк Анатольевич, ему виднее. Что поделать, значит, так и будет, чтобы она играла в своём возрасте те спектакли, которые сегодня играет, — подчеркнул он.

Ранее Варшавер ответил на обвинения актрисы «Ленкома» Людмилы Поргиной, которая заявила, что тот пригрозил уничтожить её после серии критических интервью о деятельности театра в последние годы. Он заверил, что продолжает выплачивать вдове Николая Караченцова зарплату в размере 50 тысяч рублей в месяц, даже несмотря на то, что она почти не появляется в театре.