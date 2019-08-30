https://static.news.ru/photo/2d511094-cb53-11e9-8399-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Минкультуры России Владимир Мединский считает, что принятие закона о борьбе с перекупщиками театральных билетов сделает искусство в стране более доступным и поможет в борьбе со спекулянтами.

Предлагается целый ряд мер, связанных с возвратом билетов, темой закупки, стоимости билетов, которые должны позволить сделать искусство более доступным для людей, которые ограничивают спекуляцию билетами, которые делают легче сам факт покупки, — цитирует ТАСС руководителя ведомства.

По его словам, из-за театральных спекулянтов, которые завышают цены на билеты в театр иногда в десятки раз, люди не могут попасть на любимые спектакли. Кроме того, бывают случаи, что перекупщики берут много билетов, а потом из-за резкого повышения цены не могут их продать. В итоге — спектакль сверхвостребованный, билетов в продаже нет, а в зале много пустых мест.

Как ранее писал News.ru, сенатор Людмила Нарусова пожаловалась на то, что билеты в Большой театр слишком дороги: они могут стоить и 800 долларов. Это было на заседании комитета Совета Федерации: сенатор Башкин предложил накладывать огромные штрафы не только на перекупщиков спортивных билетов, но и на тех, кто спекулирует билетами в театры и на концерты. Вскоре в дискуссию включился генеральный директор Большого театра Владимир Урин: он сказал, что средняя цена билетов в Большой — 4 тысячи рублей, максимальная — 15 тысяч, а до 800 долларов цену задирают спекулянты.