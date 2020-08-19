Александринский театр представит первый спектакль о подростках в WhatsApp

Национальный драматический театр России — Александринский театр в Санкт-Петербурге впервые представит спектакль о подростках в мессенджере WhatsApp. Представления пройдут 21 и 24 августа.
Для того, чтобы принять посмотреть спектакль, все желающие должны пройти регистрацию по номеру телефона. Постановка продлится 1 час,
Спектакль получил название «Через час». Представление будет посвящёно реальным историям подростков.
Некий «стоп» в их жизни, когда нужно остановиться, и ответить себе на вопрос о том, к чему и как ты относишься, сформулированы ли твои планы, чего тебе хочется от жизни, чего ты хочешь добиться и к чему ты стремишься, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, московский театр «Мастерская Брусникина» представил спектакль, созданный в игре The Sims 4. Постановщиком выступил Максим Курочкин.
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