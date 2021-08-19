Актриса театра Ермоловой рассказала о запоях Меньшикова

Актриса театра Ермоловой Людмила Шмелёва, попавшая под массовое сокращение сотрудников, рассказала о запоях художественного руководителя театра Олега Меньшикова. В беседе с NEWS.ru она заявила, что худрука часто видели в нетрезвом состоянии.

Я не врач, не могу диагностировать. Но то, что имели место и запои, и загулы, — это однозначно. Его видели в таком виде, видели и коллеги, — вспоминает Шмелёва.

По словам актрисы, на гастролях Меньшиков мог не дать артистам выйти на сцену, так как сам из-за состояния алкогольного опьянения не имел возможности играть. В связи с этим происходили срывы спектаклей, отмечает она, хотя другие актёры могли выйти на сцену без участия худрука.

А у нас постоянно такое, это было нормой. В последнее время он, конечно, поменьше стал.<...> Видимо, кто-то влиятельный сказал ему, что так себя вести нельзя, — предположила Шмелёва.

Ранее актриса театра Ермоловой Елена Бурханова-Калинина раскрыла в беседе с KP.RU гонорар Меньшикова. За один спектакль, по её словам, он получает 103 тысячи рублей. Бурханова-Калинина также вспомнила, что из-за «состояния здоровья» худрука часто срывались спектакли.

Вокруг театра Ермоловой разгорелся скандал после решения действующего руководства сократить 22 сотрудника в связи с финансовым положением из-за пандемии коронавируса. Актёры, попавшие под сокращение, обратились с жалобой в департамент культуры Москвы, а также намерены организовать пресс-конференцию. Артисты считают, что попали под сокращение незаслуженно.